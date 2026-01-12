https://ria.ru/20260112/vsu-2067311124.html
ВСУ за сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 12.01.2026
ВСУ за сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области
Украинские боевики за день нанесли 86 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 13 населенных пунктов,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:16:00+03:00
2026-01-12T09:16:00+03:00
2026-01-12T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_72becec833a53e2255ca2d7cbf586ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 86 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области