ВСУ за сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 12 янв - РИА Новости. Украинские боевики за день нанесли 86 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 13 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.