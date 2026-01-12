https://ria.ru/20260112/vsu-2067307542.html
Украинский пленный рассказал, как ВСУ уничтожали семейные фотографии
Украинский пленный рассказал, как ВСУ уничтожали семейные фотографии - РИА Новости, 12.01.2026
Украинский пленный рассказал, как ВСУ уничтожали семейные фотографии
Командиры ВСУ перед отправкой на фронт отнимали у солдат телефоны и удаляли даже семейные фотографии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Виктор...
россия
Украинский пленный рассказал, как ВСУ уничтожали семейные фотографии
Кушнир: командиры ВСУ перед отправкой на фронт отбирали у солдат семейные фото
КУРСК, 12 янв — РИА Новости. Командиры ВСУ перед отправкой на фронт отнимали у солдат телефоны и удаляли даже семейные фотографии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Виктор Кушнир.
"Вообще у нас даже с телефона поудаляли семейные фотографии. К нам приезжали то ли эсбэушники, то ли — я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы", — объяснил он.
По словам пленного, у них забрали даже распечатанные фотографии, которые были в документах.
"Они полностью карты поудаляли, все семейные фотографии. И один черт — телефоны позабирали, кинули в сейф. И мы телефоны так и не видим", — добавил военнопленный.
Кушнир попал в плен на Сумском направлении. В показаниях он не раз критиковал условия службы в ВСУ
и говорил, что хочет остаться в России
.