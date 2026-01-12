https://ria.ru/20260112/vsu-2067302652.html
Штурмовая группа бригады ВСУ уничтожена в Харьковской области
Штурмовая группа бригады ВСУ уничтожена в Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2026
Штурмовая группа бригады ВСУ уничтожена в Харьковской области
Штурмовая группа 58-й мотопехотной бригады ВСУ уничтожена в районе села Лиман Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
