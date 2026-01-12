https://ria.ru/20260112/vsu-2067302328.html
ВСУ заставили штурмовиков возводить укрепления в Сумской области
ВСУ не хватает людей в инженерных полках в Сумской области - для спешного возведения оборонительных укреплений привлекаются штурмовики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2026
