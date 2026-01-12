Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
06:15 12.01.2026 (обновлено: 08:55 12.01.2026)
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. РИА Новости, 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине

Профессор Туомас Малинен: Путин был прав, говоря о нацистах в рядах ВСУ

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«
"Итак, президент (Владимир. — Прим. Ред.) Путин в этом вопросе все-таки был прав", — написал эксперт, комментируя статью в нидерландской газете о нацистах в рядах ВСУ.
Ранее наемник из Голландии Хендрик рассказал изданию De Telegraaf, что командование полка ВСУ каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие, а кругом висели свастики и нацистская символика.
Владимир Путин неоднократно пояснял, что неонацистские формирования на Украине имеют серьезное влияние. По словам главы государства, это происходит еще с развала СССР. При этом, подчеркивал Путин, дальнейшее распространение идеологии нацизма в постсоветской республике может привести к переходу власти в руки ее приверженцев. Среди прочего, денацификация является одной из главных целей России в СВО, пояснял президент.
