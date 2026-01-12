https://ria.ru/20260112/vsu-2067301553.html
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о нацистах на Украине, заявил в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:15:00+03:00
2026-01-12T06:15:00+03:00
2026-01-12T08:55:00+03:00
в мире
россия
украина
финляндия
владимир путин
туомас малинен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20260112/oreshnik-2067288176.html
https://ria.ru/20260112/ssha-2067296993.html
россия
украина
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин, туомас малинен
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин, Туомас Малинен
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
Профессор Туомас Малинен: Путин был прав, говоря о нацистах в рядах ВСУ