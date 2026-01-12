Рейтинг@Mail.ru
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 12.01.2026
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец

КУРСК, 12 янв - РИА Новости. ВСУ перестали использовать танки в Сумской области из-за активности российской артиллерии и БПЛА, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы спецназа "Ахмат" с позывным "Пресс".
"Танки используют очень мало, на сегодняшний день - небезопасно для них. "Тушим", есть у нас все средства для этого. Их все меньше, конечно, но еще они присутствуют", - рассказал "Пресс".
По его словам, на данном направлении активно работают бронегруппы "Ахмата", артиллерия и все виды БПЛА.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
