ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
12.01.2026
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
КУРСК, 12 янв - РИА Новости. ВСУ перестали использовать танки в Сумской области из-за активности российской артиллерии и БПЛА, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы спецназа "Ахмат" с позывным "Пресс".
"Танки используют очень мало, на сегодняшний день - небезопасно для них. "Тушим", есть у нас все средства для этого. Их все меньше, конечно, но еще они присутствуют", - рассказал "Пресс".
По его словам, на данном направлении активно работают бронегруппы "Ахмата", артиллерия и все виды БПЛА.