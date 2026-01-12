https://ria.ru/20260112/vsu-2067296399.html
Пленные помогли уничтожить позиции ВСУ на Константиновском направлении
Информация, полученная от пленных боевиков ВСУ, позволила нанести удар по их позициям на константиновском направлении и уничтожить до десяти боевиков... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
РИА Новости: пленные помогли уничтожить блиндажи ВСУ под Константиновкой