ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинские военные расстреляли 130 мирных жителей в Селидово в ДНР, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Это все (количество погибших мирных граждан. — Прим. ред.) тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. В Селидово они вышли, 130 человек расстреляли", — сказал он.
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово
15 декабря 2025, 03:16
Большое количество людей покинули прифронтовые районы из-за зверств ВСУ, и сейчас идет подсчет количества выживших, добавил Мирошник.
Об освобождении Селидово Минобороны сообщило в октябре 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, все преступления киевского режима должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18