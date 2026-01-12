https://ria.ru/20260112/volodin-2067395363.html
Володин спросил подписчиков, ждут ли они открытия комментариев в MAX
Володин спросил подписчиков, ждут ли они открытия комментариев в MAX - РИА Новости, 12.01.2026
Володин спросил подписчиков, ждут ли они открытия комментариев в MAX
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, ждут ли они открытия комментариев на... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:53:00+03:00
2026-01-12T15:53:00+03:00
2026-01-12T15:57:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_6ef4e682dd03b857c23e0763c164aa6d.jpg
https://ria.ru/20260106/mts-2066570648.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_61:0:946:663_1920x0_80_0_0_bb712de1a24fec25310e9aab49e7508d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин спросил подписчиков, ждут ли они открытия комментариев в MAX
Володин спросил подписчиков канала, ждут ли они открытия комментариев в MAX