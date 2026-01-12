Рейтинг@Mail.ru
15:53 12.01.2026 (обновлено: 15:57 12.01.2026)
Володин спросил подписчиков, ждут ли они открытия комментариев в MAX
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом, ждут ли они открытия комментариев на платформе.
"Жду, когда откроются в Max комментарии. А вы ждете?" - написал Володин.
Предлагается два варианта ответа: "да" и "нет". В настоящее время лидирует вариант "да".
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
