Володин обсудил с лидерами фракций основные направления работы Госдумы - РИА Новости, 12.01.2026
14:44 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/volodin-2067382812.html
Володин обсудил с лидерами фракций основные направления работы Госдумы
Володин обсудил с лидерами фракций основные направления работы Госдумы - РИА Новости, 12.01.2026
Володин обсудил с лидерами фракций основные направления работы Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел совещание с руководителями политических фракций, в ходе которого обсуждались основные направления... РИА Новости, 12.01.2026
политика
россия
вячеслав володин
сергей лавров
госдума рф
россия
политика, россия, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ
Володин обсудил с лидерами фракций основные направления работы Госдумы

Володин обсудил с лидерами фракций направления работы Госдумы на весеннюю сессию

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел совещание с руководителями политических фракций, в ходе которого обсуждались основные направления работы палаты парламента на предстоящую десятую сессию VIII созыва, сообщили в пресс-службе ГД.
Первое пленарное заседание весенней сессии состоится 13 января.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В феврале в Госдуме пройдет "правительственный час" с участием Лаврова
Вчера, 14:13
«
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник, 12 января, провел совещание с руководителями политических фракций. Обсуждались основные направления работы Государственной думы на предстоящую десятую сессию VIII созыва, а также законопроекты, рассмотрение которых запланировано в приоритетном порядке. Среди них внесенные президентом России на ратификацию соглашения с другими государствами, инициативы о дополнительных мерах поддержки участников СВО и их семей, повышении качества детского отдыха, совершенствовании лекарственного обеспечения граждан и др", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Госдумы, на совещании отдельно речь шла о проведении парламентских слушаний по вопросам развития отраслей легкой промышленности, запланированных на 29 января, а также о предстоящих "правительственных часах", в том числе о проведении 11 февраля правчаса о приоритетах внешней политики России с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме того, 27 мая может пройти правчас на тему "Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности", а 24 июня запланирован правчас о пространственном развитии и транспортном сообщении.
"Также участники совещания обсудили представление отчетов и докладов по итогам работы в 2025 году уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Счетной палатой РФ, правительства и Банка России", - подчеркивается в сообщении.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам
27 декабря 2025, 09:26
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
