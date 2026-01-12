Володин обсудил с лидерами фракций основные направления работы Госдумы

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел совещание с руководителями политических фракций, в ходе которого обсуждались основные направления работы палаты парламента на предстоящую десятую сессию VIII созыва, сообщили в пресс-службе ГД.
Первое пленарное заседание весенней сессии состоится 13 января.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник, 12 января, провел совещание с руководителями политических фракций. Обсуждались основные направления работы Государственной думы на предстоящую десятую сессию VIII созыва, а также законопроекты, рассмотрение которых запланировано в приоритетном порядке. Среди них внесенные президентом России на ратификацию соглашения с другими государствами, инициативы о дополнительных мерах поддержки участников СВО и их семей, повышении качества детского отдыха, совершенствовании лекарственного обеспечения граждан и др", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Госдумы, на совещании отдельно речь шла о проведении парламентских слушаний по вопросам развития отраслей легкой промышленности, запланированных на 29 января, а также о предстоящих "правительственных часах", в том числе о проведении 11 февраля правчаса о приоритетах внешней политики России с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кроме того, 27 мая может пройти правчас на тему "Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности", а 24 июня запланирован правчас о пространственном развитии и транспортном сообщении.
"Также участники совещания обсудили представление отчетов и докладов по итогам работы в 2025 году уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Счетной палатой РФ, правительства и Банка России", - подчеркивается в сообщении.
