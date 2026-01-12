Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе Белоруссии прокомментировали ситуацию в Венесуэле
16:22 12.01.2026
В Совбезе Белоруссии прокомментировали ситуацию в Венесуэле
В Совбезе Белоруссии прокомментировали ситуацию в Венесуэле - РИА Новости, 12.01.2026
В Совбезе Белоруссии прокомментировали ситуацию в Венесуэле
Венесуэльский сценарий в Белоруссии нереален, поскольку белорусский народ не способен на предательство, заявил государственный секретарь Совета безопасности...
2026-01-12T16:22:00+03:00
2026-01-12T16:22:00+03:00
в мире
белоруссия
венесуэла
александр вольфович
александр лукашенко
белоруссия
венесуэла
в мире, белоруссия, венесуэла, александр вольфович, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Венесуэла, Александр Вольфович, Александр Лукашенко
В Совбезе Белоруссии прокомментировали ситуацию в Венесуэле

Вольфович: венесуэльский сценарий в Белоруссии невозможен

МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Венесуэльский сценарий в Белоруссии нереален, поскольку белорусский народ не способен на предательство, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
Вольфович прокомментировал ситуацию в Венесуэле телеканалу "Первый информационный" после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу охраны государственной границы.
"Мы видим прекрасно, что на территории Венесуэлы, к сожалению, в большей степени, наверное, сработал фактор предательства по отношению к президенту, по отношению к действующей власти. Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства вертолетами, и не получив никаких предупредительных даже выстрелов, - на нашей территории это невозможно. Потому что люди в погонах не способны на предательство. Белорусский народ - мы не можем предать своего президента, просто не имеем на это права", заявил Вольфович.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу
Вчера, 12:10
 
В миреБелоруссияВенесуэлаАлександр ВольфовичАлександр Лукашенко
 
 
