Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ
Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 12.01.2026
Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по РИА Новости, 12.01.2026
Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВСУ