Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 12.01.2026
Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по РИА Новости, 12.01.2026
Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сообщении ведомства.
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
