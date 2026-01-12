https://ria.ru/20260112/voennye-2067319278.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
ВС РФ улучшили позиции на краснолиманско-северском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.01.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманско-Северском направлении