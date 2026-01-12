https://ria.ru/20260112/video-2067323033.html
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае
ФСБ показала задержание агента украинских спецслужб, планировавшего теракт на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае и заявившего, что он стал жертвой... РИА Новости, 12.01.2026
Видео ФСБ о пресечении террористического акта в Пермском крае
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении террористического акта в Пермском крае
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае
ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке теракта на Чусовском мосту