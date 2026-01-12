Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае
10:26 12.01.2026
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае

ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке теракта на Чусовском мосту

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ФСБ показала задержание агента украинских спецслужб, планировавшего теракт на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае и заявившего, что он стал жертвой телефонных мошенников.
В кадрах видно, как оперативники врываются к нему в квартиру. Далее показаны различные вещества в бутылках из-под воды различного объёма. Задержанный рассказывает сотрудникам правоохранительных органов, что в них находится. Также показаны различные порошки в пакетах.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с Росгвардией теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Уроженец Чусового под воздействием телефонных мошенником перевёл на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. После этого злоумышленники, обещавшие возврат денет, вынудили его изготовить самодельное взрывное устройство. У задержанного изъяты 10 килограммов взрывчатых веществ и камера для наблюдения за мостом.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря 2025, 10:57
 
ПроисшествияПермский крайЧусовойФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
