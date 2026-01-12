ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. ФСБ показала задержание агента украинских спецслужб, планировавшего теракт на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае и заявившего, что он стал жертвой телефонных мошенников.

В кадрах видно, как оперативники врываются к нему в квартиру. Далее показаны различные вещества в бутылках из-под воды различного объёма. Задержанный рассказывает сотрудникам правоохранительных органов, что в них находится. Также показаны различные порошки в пакетах.