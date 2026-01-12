Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров допустил разгильдяйство и предательство президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны политических элит.
"Наверное, было и предательство. Наверное, была и нерешительность, наверняка было откровенное разгильдяйство, пренебрежение своими служебными обязанностями", - сказал Мелик-Багдасаров в эфире Первого канала.
"В противном случае, если бы этого не было и все бы работало как необходимо, у венесуэльцев были абсолютно все возможности как минимум нанести противнику урон в живой силе и технике, но этого, по словам американского лидера (Дональда Трампа - ред.), не произошло. В целости и сохранности, с небольшими ранениями, с небольшими повреждениями американцам удалось уйти", - добавил дипломат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
