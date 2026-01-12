Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/venesuela-2067478987.html
Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро
Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро - РИА Новости, 12.01.2026
Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро
Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров допустил разгильдяйство и предательство президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны политических элит. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:26:00+03:00
2026-01-12T23:26:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998809554_0:114:1731:1089_1920x0_80_0_0_3652bea5a9d29785fa4ba8a275456804.jpg
https://ria.ru/20260111/venesuela-2067185443.html
https://ria.ru/20260111/maduro-2067186452.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998809554_83:0:1622:1154_1920x0_80_0_0_c5f7aa18d48660262f583067905871c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро

Посол РФ Мелик-Багдасаров допустил предательство Мадуро со стороны элит

© Фото : Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла,Сергей Мелик-Багдасаров
Сергей Мелик-Багдасаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла,
Сергей Мелик-Багдасаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров допустил разгильдяйство и предательство президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны политических элит.
"Наверное, было и предательство. Наверное, была и нерешительность, наверняка было откровенное разгильдяйство, пренебрежение своими служебными обязанностями", - сказал Мелик-Багдасаров в эфире Первого канала.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Ураганный огонь": посол России раскрыл подробности захвата Мадуро
11 января, 02:12
"В противном случае, если бы этого не было и все бы работало как необходимо, у венесуэльцев были абсолютно все возможности как минимум нанести противнику урон в живой силе и технике, но этого, по словам американского лидера (Дональда Трампа - ред.), не произошло. В целости и сохранности, с небольшими ранениями, с небольшими повреждениями американцам удалось уйти", - добавил дипломат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Посол рассказал о проблемах с ПВО во время захвата Мадуро
11 января, 02:43
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала