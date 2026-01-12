Посол России в Венесуэле допустил предательство элитами Мадуро

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров допустил разгильдяйство и предательство президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны политических элит.

"Наверное, было и предательство. Наверное, была и нерешительность, наверняка было откровенное разгильдяйство, пренебрежение своими служебными обязанностями", - сказал Мелик-Багдасаров в эфире Первого канала.