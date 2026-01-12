Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы

МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Власть в Венесуэле осуществляет законное правительство при поддержке народа, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ответ на публикации президента США Дональда Трампа, который назвал себя исполняющим обязанности президента этой латиноамериканской страны.
"Видела карикатуры о том, кто у власти в Венесуэле. В Венесуэле есть правительство, которое управляет страной. Здесь есть уполномоченный президент и есть президент, удерживаемый в заложниках США, и мы управляем вместе с организованным народом, вместе с народной властью", - сказала Родригес в эфире телеканала VTV.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
