Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы

МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Власть в Венесуэле осуществляет законное правительство при поддержке народа, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ответ на публикации президента США Дональда Трампа, который назвал себя исполняющим обязанности президента этой латиноамериканской страны.

"Видела карикатуры о том, кто у власти в Венесуэле. В Венесуэле есть правительство, которое управляет страной. Здесь есть уполномоченный президент и есть президент, удерживаемый в заложниках США, и мы управляем вместе с организованным народом, вместе с народной властью", - сказала Родригес в эфире телеканала VTV.