Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы
21:45 12.01.2026 (обновлено: 21:46 12.01.2026)
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы
Власть в Венесуэле осуществляет законное правительство при поддержке народа, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ответ на публикации... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:45:00+03:00
2026-01-12T21:46:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067100122_643:29:2191:1190_1920x0_80_0_0_8cebf58c86b1e3c46d48fffd0e748714.jpg
1920
1920
true
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и.о. президента Венесуэлы

Родригес заявила, что она управляет Венесуэлой на фоне заявлений Трампа

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Власть в Венесуэле осуществляет законное правительство при поддержке народа, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ответ на публикации президента США Дональда Трампа, который назвал себя исполняющим обязанности президента этой латиноамериканской страны.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал скриншот (наподобие биографии из "Википедии"), где приписал себе новую должность - и. о. президента Венесуэлы. Утверждалось, что он якобы назначен на этот пост в январе 2026 года. Настоящую должность президента США Трамп за собой также оставил.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы
Вчера, 05:22
"Видела карикатуры о том, кто у власти в Венесуэле. В Венесуэле есть правительство, которое управляет страной. Здесь есть уполномоченный президент и есть президент, удерживаемый в заложниках США, и мы управляем вместе с организованным народом, вместе с народной властью", - сказала Родригес в эфире телеканала VTV.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сын Мадуро рассказал о самочувствии родителей в тюрьме
11 января, 17:11
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по ВенесуэлеWikipediaНью-Йорк (город)
 
 
