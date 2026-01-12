https://ria.ru/20260112/venesuela-2067465718.html
Нефть из Венесуэлы направляется в США, заявили в Белом доме
Нефть из Венесуэлы направляется в США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.01.2026
Нефть из Венесуэлы направляется в США, заявили в Белом доме
Тридцать один миллион баррелей нефти из Венесуэлы направляется в Соединенные Штаты, доходы от ее продажи пойдут на счет, контролируемый американским... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:28:00+03:00
2026-01-12T21:28:00+03:00
2026-01-12T21:28:00+03:00
в мире
венесуэла
каролин левитт
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066791053.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каролин левитт, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каролин Левитт, Удары США по Венесуэле
Нефть из Венесуэлы направляется в США, заявили в Белом доме
Белый дом: Венесуэла отправила в США 31 млн баррелей нефти