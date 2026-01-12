Рейтинг@Mail.ru
12.01.2026
21:28 12.01.2026
Нефть из Венесуэлы направляется в США, заявили в Белом доме
в мире
венесуэла
каролин левитт
удары сша по венесуэле
венесуэла
Нефть из Венесуэлы направляется в США, заявили в Белом доме

Белый дом: Венесуэла отправила в США 31 млн баррелей нефти

Белый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Тридцать один миллион баррелей нефти из Венесуэлы направляется в Соединенные Штаты, доходы от ее продажи пойдут на счет, контролируемый американским правительством, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Тридцать один миллион баррелей нефти сейчас направляется в Соединенные Штаты для перепродажи. Эти деньги поступают на счет, который контролируется правительством Соединенных Штатов", - заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
7 января, 20:06
 
