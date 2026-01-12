В Венесуэле освободили 116 заключенных

КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Сто шестнадцать заключённых освобождены в Венесуэле, они обвинялись в нарушении конституционного порядка и стабильности в стране, сообщило министерство пенитенциарной системы страны.
«
"В последние часы принято решение об освобождении 116 заключённых в дополнение к 187 заключённым, решение об освобождении которых было принято в декабре. Эти меры коснулись заключённых за действия, связанные с нарушением конституционного порядка и покушением на стабильность страны", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается также, что решение об освобождении заключённых было принято в результате пересмотра дел, инициированного по распоряжению президента Николаса Мадуро. Этот процесс продолжен при уполномоченном президента Дельси Родригес.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы , призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.