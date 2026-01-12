В Венесуэле освободили 116 заключенных

«

"В последние часы принято решение об освобождении 116 заключённых в дополнение к 187 заключённым, решение об освобождении которых было принято в декабре. Эти меры коснулись заключённых за действия, связанные с нарушением конституционного порядка и покушением на стабильность страны", - говорится в сообщении министерства.