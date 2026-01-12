Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле освободили 116 заключенных - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 12.01.2026 (обновлено: 16:48 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/venesuela-2067390993.html
В Венесуэле освободили 116 заключенных
В Венесуэле освободили 116 заключенных - РИА Новости, 12.01.2026
В Венесуэле освободили 116 заключенных
Сто шестнадцать заключённых освобождены в Венесуэле, они обвинялись в нарушении конституционного порядка и стабильности в стране, сообщило министерство... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:27:00+03:00
2026-01-12T16:48:00+03:00
венесуэла
в мире
нью-йорк (город)
силия флорес
николас мадуро
оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, в мире, нью-йорк (город), силия флорес, николас мадуро, оон, сша
Венесуэла, В мире, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, Николас Мадуро, ООН, США
В Венесуэле освободили 116 заключенных

Власти Венесуэлы заявили об освобождении из тюрем 116 заключенных

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Сто шестнадцать заключённых освобождены в Венесуэле, они обвинялись в нарушении конституционного порядка и стабильности в стране, сообщило министерство пенитенциарной системы страны.
«
"В последние часы принято решение об освобождении 116 заключённых в дополнение к 187 заключённым, решение об освобождении которых было принято в декабре. Эти меры коснулись заключённых за действия, связанные с нарушением конституционного порядка и покушением на стабильность страны", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается также, что решение об освобождении заключённых было принято в результате пересмотра дел, инициированного по распоряжению президента Николаса Мадуро. Этот процесс продолжен при уполномоченном президента Дельси Родригес.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы , призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
8 января, 08:00
 
ВенесуэлаВ миреНью-Йорк (город)Силия ФлоресНиколас МадуроООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала