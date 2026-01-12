РИМ, 12 янв – РИА Новости. Венесуэла освободила двух итальянских заключенных, больше года находившихся в местной тюрьме, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Альберто Трентини и Марио Бурлò свободны и находятся в посольстве Италии в Каракасе. Я только что сообщил об этом премьер-министру Джорджи Мелони, которая лично следит за этим делом. Я поговорил с двумя нашими соотечественниками, они в хорошем состоянии. Вскоре они вернутся в Италию", - написал он в соцсети Х. Освобождение итальянцев приветствовала и председатель Совета министров Мелони.
Как пишет онлайн-издание Fanpage.it, освобождение Трентини становится важным международным сигналом. "Его дело стало символом задержаний без суда в Венесуэле и привлекло внимание правительств, гуманитарных организаций и общественности", - говорится в сообщении.
Ранее спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство страны в ближайшее время освободит из тюрем значительное число заключенных - как венесуэльцев, так и иностранцев.
