В Узбекистане учителя арестовали за оскорбление пророка Мухаммеда

ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Учитель истории в Самаркандской области Узбекистана получил 12 суток административного ареста за оскорбительный комментарий в соцсети в адрес пророка Мухаммеда, говорится в тексте приговора, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее в соцсетях многие пользователи в Узбекистане призвали правоохранительные органы привлечь местного жителя к уголовной ответственности за оскорбительный комментарий в одном из Telegram-каналов в адрес пророка Мухаммеда. Позднее в УВД Самаркандской области сообщили, что задержали жителя Пахтачинского района, который работал преподавателем истории в одной из местных школ.

"Признать Ш.А, 2004 года рождения виновным по статье 184−3 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан ("изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду" - ред.) и назначить наказание в виде 12 суток административного ареста", - говорится в тексте приговора.

Данная административная статья предусматривает наказание до 15 суток ареста. Суд также постановил ограничить учителя в использовании его собственного профиля в мессенджере Telegram и оплатить 741,6 тысячи сумов (около 62 долларов) за содержание под арестом.