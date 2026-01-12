Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане учителя арестовали за оскорбление пророка Мухаммеда
09:01 12.01.2026
В Узбекистане учителя арестовали за оскорбление пророка Мухаммеда
В Узбекистане учителя арестовали за оскорбление пророка Мухаммеда
Учитель истории в Самаркандской области Узбекистана получил 12 суток административного ареста за оскорбительный комментарий в соцсети в адрес пророка Мухаммеда, РИА Новости, 12.01.2026
узбекистан, telegram, самаркандская область
Узбекистан, Telegram, Самаркандская область
В Узбекистане учителя арестовали за оскорбление пророка Мухаммеда

В Узбекистане учитель получил 12 суток ареста за оскорбление пророка Мухаммеда

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Учитель истории в Самаркандской области Узбекистана получил 12 суток административного ареста за оскорбительный комментарий в соцсети в адрес пророка Мухаммеда, говорится в тексте приговора, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в соцсетях многие пользователи в Узбекистане призвали правоохранительные органы привлечь местного жителя к уголовной ответственности за оскорбительный комментарий в одном из Telegram-каналов в адрес пророка Мухаммеда. Позднее в УВД Самаркандской области сообщили, что задержали жителя Пахтачинского района, который работал преподавателем истории в одной из местных школ.
"Признать Ш.А, 2004 года рождения виновным по статье 184−3 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан ("изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду" - ред.) и назначить наказание в виде 12 суток административного ареста", - говорится в тексте приговора.
Данная административная статья предусматривает наказание до 15 суток ареста. Суд также постановил ограничить учителя в использовании его собственного профиля в мессенджере Telegram и оплатить 741,6 тысячи сумов (около 62 долларов) за содержание под арестом.
При вынесении приговора суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимого, уточняется в материалах.
Узбекистан Telegram Самаркандская область
 
 
