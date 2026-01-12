https://ria.ru/20260112/uzbekistan-2067309449.html
В Узбекистане учителя арестовали за оскорбление пророка Мухаммеда
Учитель истории в Самаркандской области Узбекистана получил 12 суток административного ареста за оскорбительный комментарий в соцсети в адрес пророка Мухаммеда, РИА Новости, 12.01.2026
ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Учитель истории в Самаркандской области Узбекистана получил 12 суток административного ареста за оскорбительный комментарий в соцсети в адрес пророка Мухаммеда, говорится в тексте приговора, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в соцсетях многие пользователи в Узбекистане
призвали правоохранительные органы привлечь местного жителя к уголовной ответственности за оскорбительный комментарий в одном из Telegram-каналов в адрес пророка Мухаммеда. Позднее в УВД Самаркандской области
сообщили, что задержали жителя Пахтачинского района, который работал преподавателем истории в одной из местных школ.
"Признать Ш.А, 2004 года рождения виновным по статье 184−3 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан ("изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду" - ред.) и назначить наказание в виде 12 суток административного ареста", - говорится в тексте приговора.
Данная административная статья предусматривает наказание до 15 суток ареста. Суд также постановил ограничить учителя в использовании его собственного профиля в мессенджере Telegram
и оплатить 741,6 тысячи сумов (около 62 долларов) за содержание под арестом.
При вынесении приговора суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимого, уточняется в материалах.