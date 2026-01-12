МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Граждане Украины готовы к территориальным уступкам по Донбассу в случае проведения референдума, считает экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Мое впечатление такое. Если людям скажут: "Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС", - извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос, что будет с Донбассом в случае проведения референдума и прописанных в документах территориальных уступках.
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
"То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях, – совсем другое. Я, честно говоря, даже рад, что осенью 2024 года ушел с должности министра, потому что я 21 год ездил по миру, (а теперь) наконец имею возможность ездить по Украине. Когда я поехал по селам и начал с людьми разговаривать не на заправках – я, честно говоря, перестал читать соцопросы", - подчеркнул Кулеба.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что РФ призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отметил, что заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.