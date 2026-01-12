"Он реален на сто процентов": самый умный человек — о существовании Бога

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Константин Белов. Стереотип гласит: чем умнее человек, тем дальше он от религии. Однако статистика показывает, что все куда сложнее. Причем речь идет не о философах прошлого, а о людях, которые сегодня оперируют цифрами, моделями и алгоритмами.

Ким Ён Хун, южнокорейский ученый, обладатель самого высокого IQ в мире, сделал громкое заявление на этот счет.

Больше, чем у Эйнштейна

Показатель Кима Ён Хуна, как утверждается, признан Всемирным советом по интеллектуальному спорту. Его IQ равен 276. Для понимания масштаба: любой IQ выше 140 считается уровнем гения. У Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, по распространенным оценкам, он составлял около 160.

© AP Photo Физик-теоретик Альберт Эйнштейн © AP Photo Физик-теоретик Альберт Эйнштейн

На этом фоне показатель 276 выглядит запредельным и уже сам по себе вызывает вопросы. Но интерес публики вызвало вовсе не это.

"Бог реален на 100 процентов"

Ким Ён Хун — не только исследователь искусственного интеллекта и предприниматель. Он также имеет степень по теологии, полученную в Университете Ёнсе в Сеуле. Именно сочетание точных наук и богословия стало основой его публичных заявлений.

В своих соцсетях Ким регулярно пишет, что наука не противоречит вере и более того — способна доказать существование Бога. В декабре он опубликовал короткое и предельно жесткое утверждение

"Бог реален на 100 процентов, Иисус — это Бог".

Ким пошел дальше, заявив, что вера в Иисуса напрямую связана с тем, насколько умным, творческим и успешным может стать человек. По его словам, духовное начало не ограничивает интеллект, а наоборот, раскрывает его потенциал.

При этом ученый сделал и более спорные заявления. Например, он писал , что Иисус вернется через десять лет.

Математика против бесконечности

Самым обсуждаемым стало трехминутное видео Кима на YouTube, опубликованное 4 сентября. В нем он попытался доказать существование Бога с помощью трех, как он выразился, "простых логических фактов".

Первый аргумент он сформулировал через геометрию

"Линия не может начинаться без первой точки. Представьте, что вы рисуете линию на листе бумаги. В геометрии каждая прямая должна начинаться хотя бы с одной точки. Без этой первой точки вообще нет прямой. То же самое верно и в отношении существования".

Второй аргумент касается времени. По его словам, если бы время не имело начала и уходило в минус бесконечность, "мы бы никогда не достигли сегодняшнего дня. Это как пытаться закончить обратный отсчет, начиная с минус бесконечности, — вы никогда не дойдете до нуля".

Третий аргумент он иллюстрирует через умножение. Если бесконечно умножать на единицу, результат всегда останется единицей. Новое, большее, сложное не появится само по себе. Значит, для возникновения разнообразия, энергии и сложности должна была вмешаться внешняя сила.

Итог Ким формулирует так:

"Единственное объяснение, которое подходит ко всем трем, — это первопричина, с которой все начинается. Необходимая, могущественная, вневременная и разумная. И это именно то, что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог существует".

"Самый умный в истории — только он"

В своих публикациях Ким открыто иерархизирует интеллект человечества. В ноябре он написал:

"Не Эйнштейн. Не Ньютон. Только Иисус — самый умный человек в мировой истории".

© Public domain Портрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера © Public domain Портрет Исаака Ньютона кисти Готфрида Кнеллера

Эта фраза вызвала не меньший резонанс, чем разговоры о его собственном IQ. Для одних это выглядело как эпатаж , для других — как логичное продолжение его мировоззрения, в котором интеллект и вера неразделимы.

Daily Mail справедливо отмечает: Ким Ён Хун — не первый высокоинтеллектуальный человек, который говорит о божественном. Один из самых известных примеров — Крис Ланган, американский владелец конного ранчо, чей IQ, по разным оценкам, находится в диапазоне от 190 до 210.

Ланган разработал собственную концепцию — Когнитивно-теоретическую модель Вселенной. Согласно ей, после смерти человек не исчезает, а переходит в другую форму существования. Сознание, или "душа", перемещается в иное измерение, недоступное живущим. При этом Ланган подчеркивал, что традиционные представления о рае и аде слишком упрощены, а загробная жизнь скорее напоминает новое состояние бытия.

Ким публично поддержал эти рассуждения:

"Если реальность является частью чего-то большего, то смерть — это не конец, а переходный период".

Он также добавил, что, хотя классическая наука считает сознание функцией мозга, квантовая физика говорит о другом: информация не исчезает, а лишь меняет форму.

Карта мирового интеллекта

На этом фоне любопытно выглядит свежий рейтинг Average IQ by country, обновленный в начале 2025 года. Его ежегодно публикует калифорнийская организация Psy Test International. С 2018 года тестирование прошли более 15 миллионов человек, а в последней версии учтены данные 1,35 миллиона добровольцев из 126 стран.

Рейтинг разрушает многие привычные представления. США заняли лишь 30-е место, уступив Таиланду, Шри-Ланке и Монголии. В тройке лидеров — Китай, Южная Корея и Япония. Неожиданно высокое 4-е место занял Иран.

Россия оказалась на 6-й строчке — результат, полученный на основе ответов почти 19,3 тысячи человек. Белоруссия заняла 16-е место. Украина — лишь 78-е, самое низкое в Европе. Замыкают список в основном страны Африки и Никарагуа.