Украинка не смогла вылететь из Варшавы из-за надписи "бомба" на лбу
Украинка не смогла вылететь из Варшавы из-за надписи "бомба" на лбу - РИА Новости, 12.01.2026
Украинка не смогла вылететь из Варшавы из-за надписи "бомба" на лбу
Гражданка Украины не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 12.01.2026
Украинка не смогла вылететь из Варшавы из-за надписи "бомба" на лбу
Украинка не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за слова бомба на лбу
ВАРШАВА, 12 янв — РИА Новости.
Гражданка Украины не смогла вылететь из Варшавы в Цюрих из-за надписи "бомба" на лбу, сообщает радиостанция RMF FM
"Сотрудники пограничной стражи, работающие в аэропорту Окенце, получили сообщение от охраны о том, что в зале регистрации находится женщина, на лбу которой написано "бомба". Оказалось, что это 29-летняя украинка, ожидающая рейса в Цюрих", — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина вела себя спокойно, не была агрессивна и выполняла распоряжения пограничников. С ней провели личный осмотр, ее багаж проверили, но опасных предметов не нашли. Пограничникам женщина заявила, что надпись на лбу сделала помадой "ради шутки".
В итоге женщина не смогла вылететь в Цюрих
, а также была оштрафована на 500 злотых (около 140 долларов).