Украина передала месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что украинское месторождение лития было передано инвесторам, связанным с президентом США Дональдом Трампом.

В начале января газета New York Times сообщила, что Украина отдала право на разработку крупного месторождения лития в Кировоградской области группе американских инвесторов, в число которых входит друг президента США Дональда Трампа миллиардер Рональд Лаудер. Сообщалось, что одним из инвесторов станет энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.

"Впервые на Украине определен победитель конкурса на разработку месторождения по литию по механизму соглашения о разделе продукции. Пилотный проект по разработке полезных ископаемых - литиевое месторождение "участок Добра" в Кировоградской области... Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке компании Techmet и The Rock Holdings", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.

Как утверждает премьер, месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в 179 миллионов долларов.