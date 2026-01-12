Рейтинг@Mail.ru
Украина передала месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом
23:17 12.01.2026
Украина передала месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом
Украина передала месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом - РИА Новости, 12.01.2026
Украина передала месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что украинское месторождение лития было передано инвесторам, связанным с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:17:00+03:00
2026-01-12T23:17:00+03:00
Украина передала месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом

Свириденко подтвердила передачу месторождения лития друзьям Трампа

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что украинское месторождение лития было передано инвесторам, связанным с президентом США Дональдом Трампом.
В начале января газета New York Times сообщила, что Украина отдала право на разработку крупного месторождения лития в Кировоградской области группе американских инвесторов, в число которых входит друг президента США Дональда Трампа миллиардер Рональд Лаудер. Сообщалось, что одним из инвесторов станет энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.
