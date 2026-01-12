Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о похищении штурмовиками 225-го полка ВСУ боевиков смежных подразделений вызвали огромный резонанс в украинском обществе, при этом Владимир Зеленский подобные действия полка поддержал, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.