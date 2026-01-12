Рейтинг@Mail.ru
Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067477459.html
Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев
Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев - РИА Новости, 12.01.2026
Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев
Сообщения о похищении штурмовиками 225-го полка ВСУ боевиков смежных подразделений вызвали огромный резонанс в украинском обществе, при этом Владимир Зеленский... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:11:00+03:00
2026-01-12T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
https://ria.ru/20260110/vsu-2067167427.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев

РИА Новости: Зеленский одобрил похищения сослуживцев штурмовиками 225 полка ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о похищении штурмовиками 225-го полка ВСУ боевиков смежных подразделений вызвали огромный резонанс в украинском обществе, при этом Владимир Зеленский подобные действия полка поддержал, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее рассказал РИА Новости, что штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и использовать их в качестве приманки и для выявления огневых точек.
«
"Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225-го отдельного штурмового полка и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-го полка запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако киевскому фюреру затея с похищением людей очень "зашла". В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк", - сказал представитель силовых структур.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Штурмовики ВСУ используют похищенных сослуживцев как приманку
10 января, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала