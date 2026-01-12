Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о похищении штурмовиками 225-го полка ВСУ боевиков смежных подразделений вызвали огромный резонанс в украинском обществе, при этом Владимир Зеленский подобные действия полка поддержал, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее рассказал РИА Новости, что штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и использовать их в качестве приманки и для выявления огневых точек.
«
"Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225-го отдельного штурмового полка и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-го полка запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако киевскому фюреру затея с похищением людей очень "зашла". В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк", - сказал представитель силовых структур.
