Украинский нацбат "Азов*" переманивает волонтеров из смежных подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинский нацбат "Азов*" переманивает волонтеров из смежных подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства ранее рассказал РИА Новости о том, что патронажная служба 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ
"Магура" прекратила свою работу. Она занималась оказанием финансовой помощи раненным, помогала с подачей списков на обмен и стандартными сборами для подразделений.
"Как выяснилось, они не прекратили свою работу, а просто слали помогать другой бригаде. Это оказалась небезызвестная 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада, которая совсем недавно вошла в 3-й АК ВСУ "Азов*", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация