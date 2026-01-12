Пьяный офицер ВСУ разбился за рулем, сообщили российские силовики

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ капитан Александр Онищук устроил пьяное ДТП, в ходе которого сам погиб, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В Сумской области в результате пьяного ДТП скончался офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ . Им оказался капитан Онищук Александр Александрович 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного", - сказал представитель силовых структур.

Онищук, по его словам, ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, о чем свидетельствуют данные реестра правонарушений.