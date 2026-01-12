Рейтинг@Mail.ru
Пьяный офицер ВСУ разбился за рулем, сообщили российские силовики - РИА Новости, 12.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 12.01.2026
Пьяный офицер ВСУ разбился за рулем, сообщили российские силовики
Офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ капитан Александр Онищук устроил пьяное ДТП, в ходе которого сам погиб, рассказали РИА Новости в российских...
специальная военная операция на украине
сумская область
александр александрович
вооруженные силы украины
украина
сумская область
украина
Пьяный офицер ВСУ разбился за рулем, сообщили российские силовики

РИА Новости: с Сумской области пьяный офицер ВСУ погиб в ДТП

Автомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ капитан Александр Онищук устроил пьяное ДТП, в ходе которого сам погиб, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«
Сумской области в результате пьяного ДТП скончался офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ. Им оказался капитан Онищук Александр Александрович 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного", - сказал представитель силовых структур.
Онищук, по его словам, ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, о чем свидетельствуют данные реестра правонарушений.
"Капитан не извлек урок из прошлого опыта, и эти новогодние праздники оказались для него последними", - добавил собеседник агентства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Капитан ВСУ умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения
15 декабря 2025, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьАлександр АлександровичВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
