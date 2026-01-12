https://ria.ru/20260112/ukraina-2067476464.html
Пьяный офицер ВСУ разбился за рулем, сообщили российские силовики
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ капитан Александр Онищук устроил пьяное ДТП, в ходе которого сам погиб, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В Сумской области
в результате пьяного ДТП скончался офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ
. Им оказался капитан Онищук Александр Александрович
2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного", - сказал представитель силовых структур.
Онищук, по его словам, ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, о чем свидетельствуют данные реестра правонарушений.
"Капитан не извлек урок из прошлого опыта, и эти новогодние праздники оказались для него последними", - добавил собеседник агентства.