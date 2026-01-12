Зеленский назначил замглавы СБУ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил экс-главу Волынской областной администрации Ивана Рудницкого на пост заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ), следует из указа Зеленского.
Указы об увольнении Рудницкого с поста главы областной администрации и назначении его на должность замглавы СБУ были опубликованы на сайте Зеленского в понедельник. Оба документа датированы 12 января.
Исполняющим обязанности главы Волынской областной администрации назначен Роман Романюк. В то же время Зеленский назначил нового главу Тернопольской областной администрации. Им стал Тарас Пастух. Соответствующие указы также опубликованы на сайте Зеленского.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо действовавшего главы ведомства Василия Малюка*. Последний тогда же заявил об уходе с должности.
* Внесен в список террористов и экстремистов