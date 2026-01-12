Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчины пытались бежать через границу в грузовике с пивом - РИА Новости, 12.01.2026
21:21 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067465101.html
На Украине мужчины пытались бежать через границу в грузовике с пивом
Иностранец пытался переправить за границу семерых граждан Украины, спрятав их в грузовике с пивом, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:21:00+03:00
2026-01-12T21:21:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковская область
молдавия
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
ивано-франковская область
молдавия
в мире, украина, ивано-франковская область, молдавия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Молдавия, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Иностранец пытался переправить за границу 7 украинцев в грузовике с пивом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Иностранец пытался переправить за границу семерых граждан Украины, спрятав их в грузовике с пивом, сообщили в офисе генпрокурора.
"На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом. По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тысяч евро с человека. Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" изъято 34 тысячи евро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Карпаты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CNN узнало, сколько бежавших от призыва украинцев спасли в горах в Румынии
23 декабря 2025, 13:06
По информации ведомства, в Ивано-Франковской области задержали 75-летнего местного жителя, который за 12,5 тысячи евро обещал мужчинам помочь выехать в Молдавию.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета
2 января, 13:20
 
В миреУкраинаИвано-Франковская областьМолдавияДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
