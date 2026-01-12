На Украине мужчины пытались бежать через границу в грузовике с пивом

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Иностранец пытался переправить за границу семерых граждан Украины, спрятав их в грузовике с пивом, сообщили в офисе генпрокурора.
"На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом. По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тысяч евро с человека. Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" изъято 34 тысячи евро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, в Ивано-Франковской области задержали 75-летнего местного жителя, который за 12,5 тысячи евро обещал мужчинам помочь выехать в Молдавию.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.