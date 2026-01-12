На Украине мужчины пытались бежать через границу в грузовике с пивом

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Иностранец пытался переправить за границу семерых граждан Украины, спрятав их в грузовике с пивом, сообщили в офисе генпрокурора.

"На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом. По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тысяч евро с человека. Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" изъято 34 тысячи евро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.