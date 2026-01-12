https://ria.ru/20260112/ukraina-2067463497.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 12.01.2026
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник вечером в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:04:00+03:00
2026-01-12T21:04:00+03:00
2026-01-12T21:04:00+03:00
в мире
чернигов
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066850781_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_011ba8afbc4910fae36d1baa4a4cf670.jpg
https://ria.ru/20260112/vzryv-2067291347.html
чернигов
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066850781_98:0:1165:800_1920x0_80_0_0_6cf671dfd6a32e06398b2523525a7ac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Чернигов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв в понедельник