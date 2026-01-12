Рейтинг@Mail.ru
В Киеве массово закрываются супермаркеты - РИА Новости, 12.01.2026
19:17 12.01.2026
В Киеве массово закрываются супермаркеты
Сетевые супермаркеты массово закрываются в Киеве из-за отсутствующего электроснабжения, сообщило украинское издание Times of Ukraine. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сетевые супермаркеты массово закрываются в Киеве из-за отсутствующего электроснабжения, сообщило украинское издание Times of Ukraine.
Киеве массово закрываются супермаркеты "АТБ", NOVUS и "Сільпо" из-за отсутствия электричества: генераторы не выдерживают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские журналисты не уточняют, сколько именно магазинов закрылось из-за проблем с энергоснабжением.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Коммунальные службы столицы заявили, что были вынуждены слить воду из систем отопления значительной части жилых домов города. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры. Позднее киевская администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света. По данным мэра Киева Виталия Кличко, к 12 января в городе остаются без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Акция протеста жителей Киева из-за отключения света - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключения света
11 октября 2025, 11:04
 
