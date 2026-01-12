ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Власти Нидерландов сознательно вооружают головорезов со свастикой на Украине и стали одним из ведущих спонсоров и логистических центров неонацистского реваншизма, заявили в посольстве России в Гааге, комментируя статью Telegraaf о том, как нидерландский наемник столкнулся с жестким обращением и нацизмом в украинской армии.
Ранее нидерландский наемник по имени Хендрик, воевавший на стороне Украины, рассказал газете Telegraaf об ужасах, с которыми сталкиваются иностранные наемники в украинской армии: от угроз и жесткого обращения до идеологического давления и ежедневного нацистского приветствия. Он видел в офисе командира флаги Степана Бандеры, свастику и прочую нацистскую символику. По его словам, многие иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, вынуждены сами искать и оплачивать медицинскую помощь, а обещанные выплаты семьям погибших почти никогда не приходят.
"Мы видим лишь мертвую тишину, а это значит только одно: власти Нидерландов сознательно и целенаправленно вооружают отъявленных головорезов татуировками со свастикой… Гаага, называющая себя "мировой столицей правосудия", на самом деле стала одним из ведущих спонсоров и логистических центров неонацистского реваншизма", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Telegram-канале.
Там отметили, что история не прощает такой короткой памяти, и рано или поздно "за это предательство идеалов Нюрнберга придется заплатить моральным - и не только моральным - долгом".
Кабмин Нидерландов 8 декабря 2025 года сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил глава минобороны страны Рубен Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины. Посольство России в Гааге, комментируя РИА Новости это решение, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине
14 августа 2025, 20:11