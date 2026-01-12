https://ria.ru/20260112/ukraina-2067435340.html
На Украине из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа госреестров
На Украине из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа госреестров - РИА Новости, 12.01.2026
На Украине из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа госреестров
Работа нескольких государственных реестров, связанных с министерством юстиции Украины, нарушена из-за перебоев с электроснабжением, сообщило украинское издание... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:37:00+03:00
2026-01-12T18:37:00+03:00
2026-01-12T18:37:00+03:00
в мире
украина
министерство юстиции украины
украина
Новости
ru-RU
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работа нескольких государственных реестров, связанных с министерством юстиции Украины, нарушена из-за перебоев с электроснабжением, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"Из-за перебоев с электроснабжением возможны временные нарушения стабильного доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых является министерство юстиции Украины
", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточняется в публикации, в подчинении украинского минюста находится единый госреестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестры прав на движимое и недвижимое имущество, реестр должников, а также реестры исполнительных производств и реестр судебных заседаний.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.