18:37 12.01.2026
На Украине из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа госреестров
в мире, украина, министерство юстиции украины
На Украине из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа госреестров

На Украине из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа реестров Минюста

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Работа нескольких государственных реестров, связанных с министерством юстиции Украины, нарушена из-за перебоев с электроснабжением, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"Из-за перебоев с электроснабжением возможны временные нарушения стабильного доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых является министерство юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как уточняется в публикации, в подчинении украинского минюста находится единый госреестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестры прав на движимое и недвижимое имущество, реестр должников, а также реестры исполнительных производств и реестр судебных заседаний.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Украине ввели экстренные отключения электричества
20 ноября 2025, 16:17
 
