В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 12.01.2026
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2026
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
вооруженные силы украины
украина
николаевская область
в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины

Люди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также некоторых районах Одесской и Черниговской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
