В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также некоторых районах Одесской и Черниговской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
