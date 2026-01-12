В Раде не поддержали увольнение главы СБУ

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной рады не поддержал отставку Василия Малюка* с должности главы СБУ, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ)
СМИ назвали возможную причину отставки главы СБУ Малюка
6 января, 12:11
"Комитет нацбезопасности не поддержал решение об отставке главы СБУ Малюка*. По процедуре это решение все равно выносится на голосование в зал (Верховной рады – ред.). Интересно, найдутся ли завтра голоса?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что комитет поддержал отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Малюка*. Последний тогда же заявил об уходе с должности.
Также Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны, а Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
* Внесен в список террористов и экстремистов