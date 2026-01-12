Рейтинг@Mail.ru
В Раде не поддержали увольнение главы СБУ - РИА Новости, 12.01.2026
16:13 12.01.2026 (обновлено: 16:42 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067398424.html
В Раде не поддержали увольнение главы СБУ
В Раде не поддержали увольнение главы СБУ - РИА Новости, 12.01.2026
В Раде не поддержали увольнение главы СБУ
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной рады не поддержал отставку Василия Малюка* с должности главы СБУ, сообщил в понедельник депутат... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:13:00+03:00
2026-01-12T16:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
https://ria.ru/20260106/malyuk-2066597764.html
https://ria.ru/20260111/budanov-2067272640.html
украина
В Раде не поддержали увольнение главы СБУ

Гончаренко: комитет Рады по нацбезопасности не поддержал увольнение Малюка

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной рады не поддержал отставку Василия Малюка* с должности главы СБУ, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ)
Бывший глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ назвали возможную причину отставки главы СБУ Малюка
6 января, 12:11
"Комитет нацбезопасности не поддержал решение об отставке главы СБУ Малюка*. По процедуре это решение все равно выносится на голосование в зал (Верховной рады – ред.). Интересно, найдутся ли завтра голоса?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что комитет поддержал отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Малюка*. Последний тогда же заявил об уходе с должности.
Также Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны, а Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине начали развеивать миф о "великом" Буданове*, заявили силовики
11 января, 21:35
 
