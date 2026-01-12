В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за сутки объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревогу в городе объявили в 15.26 мск.
Ранее в понедельник воздушную тревогу объявляли в Киеве уже дважды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
