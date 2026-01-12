Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили запретить частным школам преподавать на русском языке - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067389407.html
В Раде предложили запретить частным школам преподавать на русском языке
В Раде предложили запретить частным школам преподавать на русском языке - РИА Новости, 12.01.2026
В Раде предложили запретить частным школам преподавать на русском языке
Законопроект, предлагающий запретить преподавать на русском языке в частных школах, зарегистрирован в парламенте Украины. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:18:00+03:00
2026-01-12T15:18:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир вятрович
тарас креминь
верховная рада украины
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066923495.html
https://ria.ru/20251225/britaniya-2064733719.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир вятрович, тарас креминь, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Россия, Владимир Вятрович, Тарас Креминь, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
В Раде предложили запретить частным школам преподавать на русском языке

В Раде зарегистрировали проект о запрете частным школам преподавать на русском

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Законопроект, предлагающий запретить преподавать на русском языке в частных школах, зарегистрирован в парламенте Украины.
Законопроект о запрете преподавать на русском языке в частных учреждениях образования был внесен в раду 8 января. Среди его инициаторов депутат от партии "Голос" Наталья Пипа, от партии "Европейская солидарность" - Владимир Вятрович, от партии "Свобода" - Оксана Савчук.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
8 января, 21:21
"Предлагается дополнить существующее положение о праве частных заведений образования на свободный выбор языка образовательного процесса исключением, согласно которому запрещается выбирать языком образовательного процесса государственный язык государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором", - говорится в тексте пояснительно записки к законопроекту, опубликованной на сайте рады.
В мае 2025 года на тот момент уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что число учеников, изучающих русский язык в украинских школах, сократилось до рекордного минимума — сейчас таких детей всего 345.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
Украинская беженка, бросившая учебу в колледже в Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Учить русский". В Британии разразился скандал из-за студентки с Украины
25 декабря 2025, 21:58
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ВятровичТарас КреминьВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала