В Раде предложили запретить частным школам преподавать на русском языке

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Законопроект, предлагающий запретить преподавать на русском языке в частных школах, зарегистрирован в парламенте Украины.
Законопроект о запрете преподавать на русском языке в частных учреждениях образования был внесен в раду 8 января. Среди его инициаторов депутат от партии "Голос" Наталья Пипа, от партии "Европейская солидарность" - Владимир Вятрович, от партии "Свобода" - Оксана Савчук.
"Предлагается дополнить существующее положение о праве частных заведений образования на свободный выбор языка образовательного процесса исключением, согласно которому запрещается выбирать языком образовательного процесса государственный язык государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором", - говорится в тексте пояснительно записки к законопроекту, опубликованной на сайте рады.
В мае 2025 года на тот момент уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что число учеников, изучающих русский язык в украинских школах, сократилось до рекордного минимума — сейчас таких детей всего 345.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
25 декабря 2025, 21:58