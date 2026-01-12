В Киеве ввели экстренные отключения света

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экстренные отключения электричества введены в Киеве из-за нагрузки на энергосистему, сообщил в понедельник директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

Киевской области. Ранее в понедельник премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве

"Весь Киев идет в экстренные (переходит на экстренные отключения света - ред.). К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - написал Коваленко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.

В субботу киевская администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.