Рейтинг@Mail.ru
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067387785.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 12.01.2026
В Киеве ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электричества введены в Киеве из-за нагрузки на энергосистему, сообщил в понедельник директор украинской энергокомпании YASNO (входит в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:02:00+03:00
2026-01-12T15:02:00+03:00
в мире
киев
украина
киевская область
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_da77893b86038a3ba09e72cdb98dc16d.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067223594.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_737bd001ec1c10175b87727f11bc026b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, киевская область, дтэк
В мире, Киев, Украина, Киевская область, ДТЭК
В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экстренные отключения электричества введены в Киеве из-за нагрузки на энергосистему, сообщил в понедельник директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Ранее в понедельник премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
"Весь Киев идет в экстренные (переходит на экстренные отключения света - ред.). К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - написал Коваленко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В субботу киевская администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
11 января, 13:45
 
В миреКиевУкраинаКиевская областьДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала