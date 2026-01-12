https://ria.ru/20260112/ukraina-2067383648.html
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро - РИА Новости, 12.01.2026
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро
Еврокомиссия рассчитывает начать выплачивать Киеву кредит в 90 млрд евро уже в начале второго квартала 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 12.01.2026
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро
Уйвари: ЕК планирует начать выплачивать Киеву кредит в 90 млрд евро в 2026 году