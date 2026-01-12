ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает начать выплачивать Киеву кредит в 90 млрд евро уже в начале второго квартала 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.