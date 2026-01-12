Рейтинг@Mail.ru
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро - РИА Новости, 12.01.2026
14:48 12.01.2026
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро - РИА Новости, 12.01.2026
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро
Еврокомиссия рассчитывает начать выплачивать Киеву кредит в 90 млрд евро уже в начале второго квартала 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 12.01.2026
экономика, киев, брюссель, еврокомиссия, украина, в мире
Экономика, Киев, Брюссель, Еврокомиссия, Украина, В мире
ЕК планирует первые выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро

Уйвари: ЕК планирует начать выплачивать Киеву кредит в 90 млрд евро в 2026 году

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает начать выплачивать Киеву кредит в 90 млрд евро уже в начале второго квартала 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
"Мы можем начать выплаты в начале второго квартала этого года", - сказал он.
По словам представителя ЕК, в ближайшем будущем можно ожидать принятия соответствующих законодательных актов, предложенных Еврокомиссией.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
8 января, 16:54
 
Экономика Киев Брюссель Еврокомиссия Украина В мире
 
 
