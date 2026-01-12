В Раде признали, что ни одно сооружение не смогло защитить ТЭЦ в Киеве

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк сообщил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить поврежденные ранее две крупные теплоэлектроцентрали в Киеве, восстановительные работы продолжаются.

В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.