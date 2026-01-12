Рейтинг@Mail.ru
В Раде признали, что ни одно сооружение не смогло защитить ТЭЦ в Киеве - РИА Новости, 12.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 12.01.2026
В Раде признали, что ни одно сооружение не смогло защитить ТЭЦ в Киеве
В Раде признали, что ни одно сооружение не смогло защитить ТЭЦ в Киеве
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк сообщил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить поврежденные ранее две крупные
В Раде признали, что ни одно сооружение не смогло защитить ТЭЦ в Киеве

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк сообщил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить поврежденные ранее две крупные теплоэлектроцентрали в Киеве, восстановительные работы продолжаются.
Украинский телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в киевских властях 9 января сообщал, что две ТЭЦ в Киеве не работают, на их восстановление уйдет один-два дня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Зеленский набросился на Кличко после удара "Орешником"
10 января, 10:26
"Ни одно защитное сооружение не защитило бы… ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкую ТЭЦ… Защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент на ТЭС или на ГЭС, или на подстанции "Укрэнерго"... Но саму теплоэлектростанцию ничем защитить невозможно… Сейчас до сих пор не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ситуация сверхсложная", - сказал Нагорняк в эфире телеканала "Киев 24".
В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
 
