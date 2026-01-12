Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 12.01.2026 (обновлено: 15:09 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067302545.html
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2026
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области
Российские военные уничтожили две боевые группы украинской Нацгвардии в районе села Веселое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:34:00+03:00
2026-01-12T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260108/zaklyuchennye-2066835852.html
https://ria.ru/20260112/vsu-2067302433.html
украина
харьковская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Безопасность
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили 2 боевые группы нацгвардии Украины у Веселого

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили две боевые группы украинской Нацгвардии в районе села Веселое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины на пикапах из района Веселого, обе уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Киев бросит новобранцев из заключенных в контратаку в Харьковской области
8 января, 06:35
Также российские бойцы ликвидировали штурмовую группу 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ у села Лиман, добавил он.
На этом участке фронта действует группировка войск "Запад". За минувшие сутки противник потерял здесь до 200 военнослужащих, три ББМ, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВСУ потеряли более взвода операторов БПЛА дальнего действия в Харькове
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСумская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала