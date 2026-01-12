https://ria.ru/20260112/ukraina-2067302545.html
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области
Российские военные уничтожили две боевые группы украинской Нацгвардии в районе села Веселое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 12.01.2026
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области
