ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили две боевые группы украинской Нацгвардии в районе села Веселое в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

На этом участке фронта действует группировка войск "Запад". За минувшие сутки противник потерял здесь до 200 военнослужащих, три ББМ, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.