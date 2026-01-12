"Уже заметно": в Киеве пожаловались на катастрофу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«
"Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключаются вода и электричество", — сказал он.
Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.
В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43