Дело возбудили после смерти мужчины от кипятка в Обнинске

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Калужской области после смерти мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа, сообщил СК РФ.
"В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Обнинске пожилой мужчина, принимая душ, получил ожоги. Вместо тёплой воды внезапно пошел кипяток. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Местные жители сообщили, что подобные ситуации происходили и ранее. Отмечается, что управляющая компания отрицает вину в случившемся. Следственными органами СК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в Telegram-канале СК.
Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Калужской области Константину Василевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В Москве возбудили дело после ампутации рук постоялице соццентра
10 ноября 2025, 22:44