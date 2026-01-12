Рейтинг@Mail.ru
Дело возбудили после смерти мужчины от кипятка в Обнинске
15:46 12.01.2026 (обновлено: 16:04 12.01.2026)
Дело возбудили после смерти мужчины от кипятка в Обнинске
Дело возбудили после смерти мужчины от кипятка в Обнинске - РИА Новости, 12.01.2026
Дело возбудили после смерти мужчины от кипятка в Обнинске
Уголовное дело возбудили в Калужской области после смерти мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа, сообщил СК РФ. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:46:00+03:00
2026-01-12T16:04:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
обнинск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, калужская область, обнинск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калужская область, Обнинск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело возбудили после смерти мужчины от кипятка в Обнинске

СК возбудил дело после смерти мужчины, получившего ожоги от кипятка в Обнинске

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Калужской области после смерти мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа, сообщил СК РФ.
"В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Обнинске пожилой мужчина, принимая душ, получил ожоги. Вместо тёплой воды внезапно пошел кипяток. Спустя некоторое время пострадавший скончался. Местные жители сообщили, что подобные ситуации происходили и ранее. Отмечается, что управляющая компания отрицает вину в случившемся. Следственными органами СК России по Калужской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в Telegram-канале СК.
Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Калужской области Константину Василевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Москве возбудили дело после ампутации рук постоялице соццентра
10 ноября 2025, 22:44
 
ПроисшествияРоссияКалужская областьОбнинскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
