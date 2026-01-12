Рейтинг@Mail.ru
12:19 12.01.2026 (обновлено: 18:03 12.01.2026)
В Башкирии рысь напала на ребенка
Девочка пострадала от нападения рыси на территории детского лагеря под Уфой, животное, предположительно, было заражено бешенством, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2026
В Башкирии рысь напала на ребенка

На территории детского лагеря под Уфой рысь напала на девочку

Рысь на территории детского лагеря под Уфой. Кадр видео
Рысь на территории детского лагеря под Уфой. Кадр видео
ДзенMaxTelegram
УФА, 12 янв - РИА Новости. Девочка пострадала от нападения рыси на территории детского лагеря под Уфой, животное, предположительно, было заражено бешенством, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росприроднадзора.
"Инцидент произошёл на территории детского лагеря. Предположительно, рысь, зараженная бешенством, царапнула руку девочки, которая её хотела погладить. Руководство лагеря отработало инцидент профессионально, изолировав детей и вызвав на место специалистов", - сказал представитель управления.
В министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщили РИА Новости, что случай с дикой рысью произошёл в Благовещенском районе. "Поступила информация о появлении взрослой рыси на территории спортивного центра "Уфимский сокол". По свидетельству очевидцев, животное вело себя нехарактерно, свободно передвигалось по территории и, предположительно, напало на собаку", - сказали в ведомстве.
Для отлова животного и оценки ситуации на место выезжали государственный охотничий инспектор, ветеринары, сотрудники райотдела полиции и представитель центра реабилитации диких животных "Пин и Пуф".
"Через некоторое время рысь умерла. Причиной гибели, как и неадекватного поведения хищника специалисты предполагают вероятность ее заболевания бешенством. Окончательный диагноз будет установлен после лабораторных исследований", - пояснили в министерстве экологии региона.
"Рысь была замечена в непосредственной близости от людей в светлое время суток, не проявляла страха и бегала между автомобилями на территории лагеря. Такое поведение для дикого животного ненормально и является тревожным знаком. Выход дикого зверя к человеку в светлое время суток и отсутствие реакции на людей, истощение, чаще всего свидетельствует о заболевании бешенством", - приводятся слова государственного инспектора минэкологии Башкирии Эльмира Камалова.
В ведомстве добавили, что накануне вечером неустановленное животное поцарапало девочку, которой оперативно оказана медицинская помощь.
"Минэкологии Башкортостана обращается к жителям республики с убедительной просьбой соблюдать осторожность при случайных встречах с дикими животными. Своевременное обращение позволяет специалистам оперативно отреагировать, обеспечить безопасность людей и оказать необходимую помощь животному", - сообщили в региональном министерстве.
