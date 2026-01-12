В Башкирии рысь напала на ребенка

УФА, 12 янв - РИА Новости. Девочка пострадала от нападения рыси на территории детского лагеря под Уфой, животное, предположительно, было заражено бешенством, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росприроднадзора.
"Инцидент произошёл на территории детского лагеря. Предположительно, рысь, зараженная бешенством, царапнула руку девочки, которая её хотела погладить. Руководство лагеря отработало инцидент профессионально, изолировав детей и вызвав на место специалистов", - сказал представитель управления.
Волк сбежал в зоопарке в Токио, сообщили СМИ
28 декабря 2025, 06:37
В министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщили РИА Новости, что случай с дикой рысью произошёл в Благовещенском районе. "Поступила информация о появлении взрослой рыси на территории спортивного центра "Уфимский сокол". По свидетельству очевидцев, животное вело себя нехарактерно, свободно передвигалось по территории и, предположительно, напало на собаку", - сказали в ведомстве.
Для отлова животного и оценки ситуации на место выезжали государственный охотничий инспектор, ветеринары, сотрудники райотдела полиции и представитель центра реабилитации диких животных "Пин и Пуф".
"Через некоторое время рысь умерла. Причиной гибели, как и неадекватного поведения хищника специалисты предполагают вероятность ее заболевания бешенством. Окончательный диагноз будет установлен после лабораторных исследований", - пояснили в министерстве экологии региона.
"Рысь была замечена в непосредственной близости от людей в светлое время суток, не проявляла страха и бегала между автомобилями на территории лагеря. Такое поведение для дикого животного ненормально и является тревожным знаком. Выход дикого зверя к человеку в светлое время суток и отсутствие реакции на людей, истощение, чаще всего свидетельствует о заболевании бешенством", - приводятся слова государственного инспектора минэкологии Башкирии Эльмира Камалова.
Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда
27 мая 2025, 20:54
В ведомстве добавили, что накануне вечером неустановленное животное поцарапало девочку, которой оперативно оказана медицинская помощь.
"Минэкологии Башкортостана обращается к жителям республики с убедительной просьбой соблюдать осторожность при случайных встречах с дикими животными. Своевременное обращение позволяет специалистам оперативно отреагировать, обеспечить безопасность людей и оказать необходимую помощь животному", - сообщили в региональном министерстве.