"Россия 1" стала лидером по аудитории среди российских телеканалов
"Россия 1" в 2025 году возглавила рейтинг по аудитории телеканалов, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:57:00+03:00
2026-01-12T19:57:00+03:00
2026-01-12T21:21:00+03:00
нтв (телеканал)
россия-1 (телеканал)
телевидение
первый канал (телеканал)
рен-тв (телеканал)
общество
россия
россия
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
"Россия 1" в 2025 году возглавила рейтинг по аудитории телеканалов, следует
из данных, предоставленных компанией Mediascope.
Так, средняя аудитория за год составила два миллиона 550 тысяч человек, рейтинг — 1,9 процента, а доля аудитории — 14 процентов.
Аудитория — это среднее количество зрителей за анализируемый период. Рейтинг демонстрирует среднее число смотревших телеканал в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории), а доля выражает его в процентах от всей телеаудитории.
Аудитория остальных каналов распределилась следующим образом:
- На втором месте — НТВ, его средняя аудитория — один миллион 724 тысячи человек, ее рейтинг — 1,3, доля — 9,5 процента.
- Первый канал занимает третье место с аудиторией миллион 299 тысяч зрителей, рейтингом в 0,9 процента, долей в 7,1.
- Четвертую позицию занял Пятый канал, чья аудитория составила миллион 263 тысячи человек.
- На пятой строчке оказался РЕН ТВ с аудиторией миллион 212 тысяч телезрителей.
В десятку лучших также вошли "Домашний", СТС, ТНТ, "ТВ Центр" и "Карусель".
Данные представлены за период с 1 января по 31 декабря и получены путем измерения телепросмотра среди россиян старше четырех лет, включая домашний и дачный.