"Россия 1" стала лидером по аудитории среди российских телеканалов - РИА Новости, 12.01.2026
19:57 12.01.2026 (обновлено: 21:21 12.01.2026)
"Россия 1" стала лидером по аудитории среди российских телеканалов
"Россия 1" стала лидером по аудитории среди российских телеканалов
"Россия 1" в 2025 году возглавила рейтинг по аудитории телеканалов, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope. РИА Новости, 12.01.2026
НТВ (телеканал), Россия-1 (телеканал), Телевидение, Первый канал (телеканал), РЕН-ТВ (телеканал), Общество, Россия
НТВ (телеканал), Россия-1 (телеканал), Телевидение, Первый канал (телеканал), РЕН-ТВ (телеканал), Общество, Россия
"Россия 1" стала лидером по аудитории среди российских телеканалов

Mediascope: лидером по аудитории в 2025 году стал телеканал "Россия 1"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. "Россия 1" в 2025 году возглавила рейтинг по аудитории телеканалов, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
Так, средняя аудитория за год составила два миллиона 550 тысяч человек, рейтинг — 1,9 процента, а доля аудитории — 14 процентов.

Аудитория — это среднее количество зрителей за анализируемый период. Рейтинг демонстрирует среднее число смотревших телеканал в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории), а доля выражает его в процентах от всей телеаудитории.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
8 ноября 2025, 22:50
Аудитория остальных каналов распределилась следующим образом:
  • На втором месте — НТВ, его средняя аудитория — один миллион 724 тысячи человек, ее рейтинг — 1,3, доля — 9,5 процента.
  • Первый канал занимает третье место с аудиторией миллион 299 тысяч зрителей, рейтингом в 0,9 процента, долей в 7,1.
  • Четвертую позицию занял Пятый канал, чья аудитория составила миллион 263 тысячи человек.
  • На пятой строчке оказался РЕН ТВ с аудиторией миллион 212 тысяч телезрителей.
В десятку лучших также вошли "Домашний", СТС, ТНТ, "ТВ Центр" и "Карусель".
Данные представлены за период с 1 января по 31 декабря и получены путем измерения телепросмотра среди россиян старше четырех лет, включая домашний и дачный.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Последний фильм Кеосаяна в день его рождения посмотрели миллионы человек
Вчера, 19:04
 
НТВ (телеканал)Россия-1 (телеканал)ТелевидениеПервый канал (телеканал)РЕН-ТВ (телеканал)ОбществоРоссия
 
 
