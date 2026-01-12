Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Самой дорогой туристической поездкой в 2025 году в организованном сегменте за границей стал отдых на вилле в новом отеле в Бодруме за 35 миллионов рублей, по России - экспедиция на плато Путорана за 7,4 миллиона рублей, следует из ежегодного рейтинга Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Самый дорогой тур года – отдых на вилле в новом отеле в Бодруме. ... Семья из трех человек отдохнула 10 ночей в Maxx Royal Bodrum 5* на вилле с тремя спальнями. В стоимость вошли проживание, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет туристы бронировали самостоятельно. Общая стоимость: 35,3 миллиона рублей", - говорится в обзоре АТОР самых дорогих зарубежных туров, реализованных туроператорами в прошлом году физическим лицам.
Как отмечают в объединении, в 2025 году разброс цен самых дорогих зарубежных туров составил от 21,9 миллиона до 35,3 миллиона рублей. В 2024 году ценовой диапазон был от 16 миллионов до 59 миллионов рублей.
"В лидерах по количеству дорогих продаж в 2025 году – Турция, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, а также экзотические направления вроде Танзании, Маврикия и даже совсем редкие – например, Фиджи и Новая Зеландия. Особенность 2025 года – появление в топовом списке уникальных индивидуальных программ (например, тур по Китаю с частным самолетом или программа Фиджи плюс Новая Зеландия) и крупных семейных бронирований на виллах в Турции", - указали в АТОР.
Что касается самых дорогих туров по России - чаще всего это сложные экспедиции и путешествия в уникальные природные места. Первое место у недельной экспедиции на плато Путорана с праздничной программой стоимостью 7,37 миллиона рублей для семьи из четырех человек в августе. На втором месте - экспедиционный круиз по Шантарским островам за 6,6 миллиона рублей для шести человек. На третьем - новогодние каникулы в люксовом отеле около Кремля стоимостью 4,2 миллиона рублей на троих.
