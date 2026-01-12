Рейтинг@Mail.ru
Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году - РИА Новости, 12.01.2026
18:14 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/tur-2067429016.html
Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году
Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году - РИА Новости, 12.01.2026
Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году
Самой дорогой туристической поездкой в 2025 году в организованном сегменте за границей стал отдых на вилле в новом отеле в Бодруме за 35 миллионов рублей, по... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:14:00+03:00
2026-01-12T18:14:00+03:00
россия, бодрум, фиджи, ассоциация туроператоров россии (атор)
Россия, Бодрум, Фиджи, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году

АТОР назвала самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Самой дорогой туристической поездкой в 2025 году в организованном сегменте за границей стал отдых на вилле в новом отеле в Бодруме за 35 миллионов рублей, по России - экспедиция на плато Путорана за 7,4 миллиона рублей, следует из ежегодного рейтинга Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Самый дорогой тур года – отдых на вилле в новом отеле в Бодруме. ... Семья из трех человек отдохнула 10 ночей в Maxx Royal Bodrum 5* на вилле с тремя спальнями. В стоимость вошли проживание, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет туристы бронировали самостоятельно. Общая стоимость: 35,3 миллиона рублей", - говорится в обзоре АТОР самых дорогих зарубежных туров, реализованных туроператорами в прошлом году физическим лицам.
Самолет на рулежной дорожке - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Туроператоры назвали среднюю цену поездки за границу в Новый год
23 декабря 2025, 14:03
Как отмечают в объединении, в 2025 году разброс цен самых дорогих зарубежных туров составил от 21,9 миллиона до 35,3 миллиона рублей. В 2024 году ценовой диапазон был от 16 миллионов до 59 миллионов рублей.
"В лидерах по количеству дорогих продаж в 2025 году – Турция, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, а также экзотические направления вроде Танзании, Маврикия и даже совсем редкие – например, Фиджи и Новая Зеландия. Особенность 2025 года – появление в топовом списке уникальных индивидуальных программ (например, тур по Китаю с частным самолетом или программа Фиджи плюс Новая Зеландия) и крупных семейных бронирований на виллах в Турции", - указали в АТОР.
Что касается самых дорогих туров по России - чаще всего это сложные экспедиции и путешествия в уникальные природные места. Первое место у недельной экспедиции на плато Путорана с праздничной программой стоимостью 7,37 миллиона рублей для семьи из четырех человек в августе. На втором месте - экспедиционный круиз по Шантарским островам за 6,6 миллиона рублей для шести человек. На третьем - новогодние каникулы в люксовом отеле около Кремля стоимостью 4,2 миллиона рублей на троих.
На 15-м месте в рейтинге самых дорогих туров по России - экскурсионный тур в Карелию и на Валаам за 550 тысяч рублей.
Новогодняя иллюминация - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI
17 декабря 2025, 08:09
 
