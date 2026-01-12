Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.