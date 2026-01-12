https://ria.ru/20260112/tsena-2067315557.html
Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд
Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд - РИА Новости, 12.01.2026
Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд
Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:41:00+03:00
2026-01-12T09:41:00+03:00
2026-01-12T09:41:00+03:00
экономика
серебро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956415564_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a7408bbc104fc89bf7d1b59f6081cf15.jpg
https://ria.ru/20260111/ssha-2067196169.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956415564_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_42d259bca1adbf1d67ac412b7e34f592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, серебро
Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд
Цена на серебро обновила исторический рекорд, поднявшись выше 84 долларов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.
При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 82,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,83%, - до 4 583,14 доллара за тройскую унцию.