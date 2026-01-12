Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд - РИА Новости, 12.01.2026
09:41 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/tsena-2067315557.html
Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд
Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 12.01.2026
2026
экономика, серебро
Экономика, Серебро
Биржевая цена серебра обновила исторический рекорд

Цена на серебро обновила исторический рекорд, поднявшись выше 84 долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин
Гранулированное серебро
Гранулированное серебро
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Гранулированное серебро. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена на серебро в понедельник утром ускорила рост до 6%, обновив исторический рекорд выше уровня в 84 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.19 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,16% - до 84,225 доллара за унцию, минутами ранее котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.
При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 82,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,83%, - до 4 583,14 доллара за тройскую унцию.
США сократили импорт золота и серебра из ЕС
11 января, 08:31
