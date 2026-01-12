Рейтинг@Mail.ru
07:31 12.01.2026 (обновлено: 09:59 12.01.2026)
золото, экономика, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, fitch ratings, сша
Золото, Экономика, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Fitch Ratings, США
Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды

Биржевая цена на золото превысила $4600 за унцию, серебро выросло до $84

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, впервые превысив отметки в 4,6 тысячи долларов и 84 доллара соответственно за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Так, к 9:19 мск февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 82,24 доллара, или на 1,83%, — до 4583,14 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов стоимость драгметалла достигала 4612,4 доллара.
В то же время мартовский фьючерс на серебро прибавлял 6,16%, торгуясь на уровне 84,225 доллара за унцию. Во время торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.
Как отмечает Bloomderg, в прошлом году многократные нападки администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. А сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский Минюст угрожает ему уголовными обвинениями. Возможное ослабление курса американской валюты может поддерживать котировки золота.
Что касается рынка серебра, то в этом году там сохранится дефицит предложения, в основном из-за более высокого инвестиционного спроса, приводит агентство сообщение от BMI, подразделения Fitch Solutions Inc.
ЗолотоЭкономикаДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАFitch RatingsСША
 
 
