Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды

Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, впервые превысив отметки в 4,6 тысячи долларов и 84 доллара соответственно за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Так, к 9:19 мск февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 82,24 доллара, или на 1,83%, — до 4583,14 доллара за тройскую унцию . Максимально в ходе торгов стоимость драгметалла достигала 4612,4 доллара.

В то же время мартовский фьючерс на серебро прибавлял 6,16%, торгуясь на уровне 84,225 доллара за унцию. Во время торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.

Как отмечает Bloomderg, в прошлом году многократные нападки администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. А сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский Минюст угрожает ему уголовными обвинениями. Возможное ослабление курса американской валюты может поддерживать котировки золота.