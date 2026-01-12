https://ria.ru/20260112/tsena-2067304247.html
Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды
Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды
Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, впервые превысив отметки в 4,6 тысячи долларов и 84 доллара соответственно за тройскую унцию,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:31:00+03:00
2026-01-12T07:31:00+03:00
2026-01-12T09:59:00+03:00
золото
экономика
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
fitch ratings
сша
сша
Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды
Биржевая цена на золото превысила $4600 за унцию, серебро выросло до $84
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото и серебро обновили исторический максимум, впервые превысив отметки в 4,6 тысячи долларов и 84 доллара соответственно за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Так, к 9:19 мск февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 82,24 доллара, или на 1,83%, — до 4583,14 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов стоимость драгметалла достигала 4612,4 доллара.
В то же время мартовский фьючерс на серебро прибавлял 6,16%, торгуясь на уровне 84,225 доллара за унцию. Во время торгов котировки обновили рекорд, поднявшись до 84,55 доллара.
Как отмечает Bloomderg, в прошлом году многократные нападки администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. А сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский Минюст угрожает ему уголовными обвинениями. Возможное ослабление курса американской валюты может поддерживать котировки золота.
Что касается рынка серебра, то в этом году там сохранится дефицит предложения, в основном из-за более высокого инвестиционного спроса, приводит агентство сообщение от BMI, подразделения Fitch Solutions Inc.