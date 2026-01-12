https://ria.ru/20260112/trevoga-2067296173.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.01.2026
Глава Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе