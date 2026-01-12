https://ria.ru/20260112/trevoga-2067292584.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
севастополь
